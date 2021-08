Video: delantero de las Águilas del América le dio un manotazo a un jugador de Philadelphia y le sacó un diente

Se reanudaron los duelos por la Liga de Campeones Concacaf. El Estadio Azteca volvió a ver al conjunto de Santiago Solari que busca alcanzar la final de la competición. Las Águilas del América vencieron 2-0 a Philadelphia Union y encaminan la serie para el encuentro de vuelta. Sin embargo, el partido generó una curiosa imagen. En una disputa de balón el jugador del conjunto de Estados Unidos, Olivier Mbaizo, perdió un diente.

Olivier Mbaizo loses a tooth on this play, but is able to come back in the game pic.twitter.com/0YaRevSw1z

— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 13, 2021