Mayoría de votantes demócratas prefiere al socialismo sobre el capitalismo: encuesta

Una nueva encuesta mostró que más votantes demócratas favorecen el socialismo sobre el capitalismo, en un cambio radical con respecto a hace apenas un año y medio.

El sondeo, realizado entre el 7 y el 10 de agosto, mostró que 59% de los votantes demócratas registrados consultados tenían una visión positiva del socialismo y 31% negativa. Mientras, 49% dijo que se sentía a favor del capitalismo y 44% estaba en contra.

En febrero de 2020, cuando se hizo esa misma pregunta por última vez, 50% de los demócratas que participaron dijeron que tenían una visión favorable del capitalismo y sólo 40% opinó lo mismo sobre el socialismo, acotó Fox News, cadena de tendencia conservadora. De los republicanos encuestados, 67% se mostró favorable al capitalismo y sólo 8% al socialismo.

“La tendencia hacia el socialismo entre los demócratas se produce en un momento en que los miembros del Congreso, como los autodenominados socialistas democráticos, la representante Alexandria Ocasio Cortez (D-NY) y el senador Bernie Sanders (Independiente/Vermont) han tenido una influencia creciente (…) Sanders, como presidente del Comité de Presupuesto del Senado, ha estado liderando para aprobar un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de $3.5 billones de dólares que, según él, tiene como objetivo abordar la desigualdad de riqueza”.

Se estima que en NYC el número de electores registrados en ese partido supera en proporción 7 a 1 a los republicanos. Desde aquí, la congresista Ocasio Cortez se ha proyectado como la cara más visible de los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA).

Sin embargo, en las primarias demócratas a la presidencia (2020) y la alcaldía de Nueva York (2021), los candidatos apoyados por Ocasio Cortez resultaron vencidos: Sanders y Maya Wiley, respectivamente.

Hace dos semanas, Eric Adams, candidato demócrata favorito a ganar la alcaldía de NYC en las elecciones de noviembre, lanzó una cruzada contra los “radicales” de su partido. “Éste no es un país socialista, seamos claros”, dijo el presidente de Brooklyn y ex NYPD, durante una aparición virtual en el programa “Real Time with Bill Maher” que HBO emite desde Los Ángeles.

“Éste es un país que cree en darles a las personas las oportunidades [para que] puedan triunfar y sobresalir”, agregó. “Vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vemos la demonización de la seguridad pública, que creo que es el requisito previo para la prosperidad”, afirmó. “Vemos la demonización de aquellos que tienen ingresos altos”.

“En todo el país, los socialistas de la DSA se están movilizando para detener a Eric Adams”, había dicho sobre sí mismo unos días antes, en un acto en Queens.

En junio, en El Bronx, la congresista Ocasio Cortez instó a los políticos a dejar de construir más cárceles para abordar los delitos violentos y, en cambio, pidió brindar más servicios hospitalarios y asesoramiento a los infractores de la ley que padecen enfermedades mentales.