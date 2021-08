Condado de Los Ángeles ofrece tercera dosis de vacuna para personas con sistemas inmunológicos comprometidos

Desde este sábado, el condado de Los Ángeles comenzó a ofrecer una tercera dosis de reforzamiento de la vacuna contra el COVID-19 a las personas con sistemas inmunológicos delicados.

Entre los residentes que son elegibles para la tercera dosis están los receptores de trasplantes de órganos, las personas que están bajo tratamiento contra el cáncer, pacientes con enfermedad VIH y las personas que reciben medicamentos inmunosupresores.

Following the Food and Drug Administration (FDA) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) approval of an additional dose for immunocompromised people, the County is now administering third doses to those who qualify. Learn more about third doses. pic.twitter.com/zFcdgOvl5H

— LA Public Health (@lapublichealth) August 15, 2021