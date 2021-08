“Dolor sin Fin”, el nuevo sencillo de Camila Sodi que escribió tras vivir una decepción amorosa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada canción tiene detrás una historia, un sentimiento, un recuerdo o algún otro motivo de inspiración.

En el caso de “Dolor sin Fin”, el nuevo sencillo de Camila Sodi, existen un desamor, una catarsis y la referencia a una venerada película.

“A principios de año me rompieron el corazón bastante duro, tenía una partitura, escribí. Hice esta canción. Siempre he hecho música, pero no la he compartido. Lo último fue de un momento bien ‘dark’ que viví con Ella y El Muerto (dúo con Saúl ‘El Muerto’ Ledesma). Son como pequeñas piezas de arte que me gusta sacar… Luego me seguí con la actuación, en donde me empezó a ir re bien. Regresaba de los llamados, me ponía a tocar al piano para los amigos y así salió la canción“, platicó Camila, en enlace telefónico.

La actriz y modelo colaboró con Ulises Lozano, tecladista de Kinky y productor musical, para confeccionar el tema que estrenó el viernes en plataformas musicales y que será el primero de un álbum que planea lanzar el próximo año.

Y aunque declinó revelar el nombre de quién la inspiró para transportar a texto y melodía su decepción amorosa, sí compartió cómo se siente ahora al respecto.

“Es un hecho que ha cambiado la perspectiva, ya cuando empiezas a desarrollar un proyecto no necesariamente es con ese alguien. Sí, empezó por alguien, pero ya el fin es otro. Es más, la emoción, la expresión del dolor… es súper satisfactorio usar el arte como catarsis, como medio de expresión”, reflexionó.

Protagonista de la más reciente versión del melodrama ‘Rubí’ e intérprete de Érika Camil en ‘Luis Miguel, La Serie’, Camila mencionó el filme “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” como una inspiración para el concepto visual del corte, incluidas las imágenes que hizo con la hermana gemela de Julieta Venegas, Yvonne.

“Tiene muchísimo que ver porque es la sensación de tratar de recordar a alguien, de tratar a alguien, y cuando intentas recordarlo de alguna manera, se te borra y te llegan los recuerdos que necesitas o cuando los necesitas. Entonces, tienes tu propia versión de los hechos, lo que está en tu mente, lo que crees que sucedió, y queríamos que quedara así: persiguiendo algo de lo que ya casi no te acuerdas y no lo dejas. La dicotomía emocional que ahí está presente”, indicó.

A la par de sus colaboraciones en los últimos años con Sandoval, Radaid y The Wookies, la ex pareja de Diego Luna ha evolucionado en su forma de percibir la música.

Además de sentir el piano como el instrumento que más le acomoda, también ve como obsoleto considerar que hay competencia entre artistas dentro de las plataformas musicales. Para ella, todos los músicos son aliados.

