Piqué se baja el sueldo y el Barça inscribe a Memphis, Eric García y Manaj

El Barcelona inscribió, finalmente, este sábado a Memphis Depay, Eric García y Rey Manaj en LaLiga, gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán del equipo se rebaje significativamente el sueldo, según anunció el club catalán.

De este modo, Ronald Koeman podrá contar con todos los jugadores disponibles de cara al partido de este domingo con la Real Sociedad correspondiente a la primera jornada de la competición. Cabe recordar que otro fichaje de esta temporada, el delantero Sergio Agüero, estará dos meses y medio de baja por lesión.

Barcelona have confirmed that Gerard Piqué has agreed to a substantial pay cut to allow La Liga registration of new signings Memphis Depay, Eric Garcia and Rey Manaj too. 🔴🤝 #FCB #Pique

