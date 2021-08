Se disparan las alarmas en Inglaterra: Pogba llegará gratis al Madrid

Paul Pogba, quien milita actualmente en el Manchester United, podría abandonar Inglaterra en 2022 y llegará al Real Madrid de forma gratuita.

Según el medio británico Daily Star, el francés ya decidió finalizar su contrato con los ‘Red Devils’ y marcharse al conjunto merengue para la próxima campaña.

Pogba tiene contrato hasta junio de 2022 y por ahora no ha aceptado ninguna de las ofertas que le ha hecho el Manchester United para renovar.

