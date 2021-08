Policía de Los Ángeles es sorprendido en video golpeando a sospechoso de robo esposado a camilla de ambulancia

Un elemento del Departamento de Policía de Los Ángeles fue suspendido de sus funciones después de ser captado en un video golpeando a un sospechoso de robo que estaba esposado en una camilla de ambulancia, informaron las autoridades.

New: @LAPDChiefMoore calls this video ‘deeply disturbing.’ LAPD says the officer seen striking a restrained suspect has been relieved of police powers until an investigation is complete. Some witnesses are defending the officer’s actions. Details tonight on @CBSLA pic.twitter.com/wuxMO7bI5j

— Rick Montanez (@RickCBSLA) August 16, 2021