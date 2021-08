$500 millones de dólares para los refugiados afganos aportará el gobierno de Estados Unidos

El gobierno estadounidense anunció un fondo especial de $500 millones de dólares que ayudará a los refugiados afganos y a los migrantes afganos que tengan que huir, debido a la crisis del país luego de la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistan. Así lo reveló la Casa Blanca en un comunicado.

Estos fondos prometidos por el gobierno estadounidense van a ser entregados a agencias gubernamentales, gobiernos locales y organizaciones humanitarias que se hagan cargo de los exiliados afganos.

El comunicado de la Casa Blanca revela que el dinero salió del llamado “fondo especial de emergencia” del gobierno, que generalmente se utiliza para “crisis inesperadas”. Amparado bajo la Ley de Asistencia para la Migración y los Refugiados de 1962.

Ya el mes anterior, el presidente Joe Biden había autorizado primero $46 millones de dólares y luego $54 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes, sin embargo, debido al aumento de la crisis la administración demócrata consideró necesario

Las agencias gubernamentales como la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) son los principales entes en manejar estos fondos para canalizar que la ayuda del gobierno de Biden llegue a dónde debe llegar. Asimismo, se habla de “asistencia bilateral” que es la ayuda que va destinada a aquellos países que decidan prestar refugio a los exiliados afganos.

En este sentido, el presidente Emmanuel Macron, de Francia, ya ha anticipado que “en solitario” no podrán hacerse cargo de los miles de refugiados afganos que probablemente lleguen en los próximos días a Europa.

Luego que el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonara el país al ver a los talibanes tomar el control, miles de civiles también acudieron al aeropuerto de Kabul para intentar abordar uno de los vuelos militares del gobierno estadounidense para huir del país.

Para el gobierno de Biden la misión en Afganistán habrá concluido una vez todo el personal estadounidense y aliados sea evacuado, se espera que esto se concrete el próximo 31 de agosto.

Actualmente, se están sacando 5,000 personas al día y la intención es lograr movilizar unas 9,000 personas al día. Según ha explicado del Departamento de Defensa, el MG Max Taylor:

MG Taylor: As that part of the force flow concludes, the speed of evacuation flights will pick up. We’re looking at one aircraft per hour into and out of HKIA. We predict that our best effort could look like 5,000-9,000 passengers departing per day. pic.twitter.com/zoenJd1yFz

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 17, 2021