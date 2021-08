La Fuerza Aérea de EE.UU. investigará muertes de civiles en el aeropuerto de Kabul durante la evacuación de Afganistán

La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó el martes que se encontraron restos humanos en el hueco de la rueda de un C-17 Globemaster III, después de que cientos de afganos desesperados por escapar de los talibanes asaltaron el avión de transporte cuando partía del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul el lunes.

La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea ha abierto una investigación sobre las circunstancias que rodearon el incidente ampliamente cubierto, que se volvió viral en las redes sociales, reportó AirForceTimes.com

Chaotic scenes as Afghans attempt to cling to US Air Force plane departing from Kabul

Las autoridades militares confirmaron que se encontraron restos humanos después de que el avión aterrizara en la base aérea de Udeid en Qatar.

Uno de los videos que circularon el lunes mostró a cientos de personas corriendo hacia la pista en el aeropuerto de Kabul, y algunas se aferraron al costado de un avión militar estadounidense mientras intentaba despegar.

Más tarde, aparecieron videos como el que aparece a continuación, que mostraban a personas que se caían del avión a medida que este ganaba altitud.

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 16, 2021