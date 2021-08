VIDEO: La Patrulla Fronteriza detiene a 300 inmigrantes en Texas en pocas horas

El ingreso de grandes grupos de migrantes a Estados Unidos por la frontera de Texas no cede. Agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al Sector del Valle del Río Grande, en Texas, detuvieron a 310 indocumentados en dos eventos separados el sábado pasado, informaron este lunes las autoridades federales.

El primer grupo, ubicado cerca de La Grulla, Texas, estaba compuesto por 145 migrantes, de los cuales 128 pertenecían a grupos familiares y 13 eran menores que viajaban solos. En el grupo también viajaban cuatro adultos solteros.

Los migrantes son oriundos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, indicó en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

FYTD as of July 31- #RGV Sector #BorderPatrol has apprehended more than 412K migrants.

Add another 1K migrants encountered #TODAY by Rio Grande City Station agents, within a few hours. pic.twitter.com/qj80T25Tij

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) August 12, 2021