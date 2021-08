Biden asegura que el ejército de EE.UU. seguirá en Afganistán hasta que todos los estadounidenses hayan salido

El presidente Joe Biden le dijo a George Stephanopoulos de ABC News el miércoles que las tropas estadounidenses podrían permanecer en Afganistán más allá del 31 de agosto para continuar evacuando a cualquier civil estadounidense que se haya quedado en el país y desee irse.

“Si quedan ciudadanos estadounidenses, nos quedaremos hasta que los saquemos a todos”, dijo el presidente.

La administración Biden ha dicho repetidamente que todas las tropas estadounidenses estarían fuera de Afganistán a fines de agosto.

Pero la rápida toma de poder de los talibanes esta semana provocó una caótica carrera para evacuar a los ciudadanos extranjeros y sus aliados afganos.

Las estimaciones sitúan el número de estadounidenses en Afganistán entre 11,000 y 15,000, según The Washington Post.

Cuando se le preguntó al presidente Biden si algunas tropas podrían quedarse más allá de fin de mes si fuera necesario para evacuar a los estadounidenses y los aliados afganos, Biden dijo: “Depende de dónde estén y si podemos aumentar estos números hasta cinco [mil] a 7,000 por día cuando salgan. Si ese es el caso, todos saldrán”.

“¿Y está comprometido a asegurarse de que las tropas se queden hasta que todos los estadounidenses que quieran salir estén fuera?” le preguntó Stephanopoulos.

“Sí. Sí”, respondió Biden.

La respuesta de Biden sobre si eso se aplicaba a los afganos fue que se estima que entre 50,000 y 80,000 aliados afganos de Estados Unidos, incluidas personas que ayudaron en los esfuerzos de Estados Unidos y sus familias, permanecen en el país.

“El compromiso es sacar a todos los que puedan salir y a todos los que deberían salir”, dijo. “Y ese es el objetivo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ese es el camino que seguimos. Y creo que llegaremos allí. Los estadounidenses deben entender que vamos a intentar hacerlo antes del 31 de agosto”, dijo.

Sin embargo, si eso no sucede, Biden dejó en claro que la decisión de mantener tropas en Afganistán dependería de si los ciudadanos estadounidenses permanecían allí.

Our current military mission will be short in time and focused in its objectives:

Get our people and our allies to safety as quickly as possible.

And once we have completed this mission, we will conclude our military withdrawal. We will end America’s longest war.

— President Biden (@POTUS) August 17, 2021