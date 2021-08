El “Asesino del Martillo” por fin es sentenciado 37 años después de causar terror en Colorado

Dos semanas después de haber sido declarado culpable, un asesino serial del área de Denver conocido como el “Asesino del Martillo” recibió una sentencia de tres cadenas perpetuas.

El nombre de Alex Ewing, mejor conocido como el “Hammer Killer”, ha resurgido en estos días, cerca de cuatro décadas después de haber causado terror en Aurora, un suburbio de Denver, donde mató a puñaladas y martillazos a varias personas, incluyendo tres integrantes de una familia.

Ewing, de 61 años, fue encontrado culpable de múltiples cargos, incluyendo asesinatos en primer grado, intentos de asesinato y asalto sexual de una menor. Aurora es la ciudad donde un hombre disparó dentro de un cine causando 12 muertes y 70 heridos en 2012.

El juez Darren Vahle, del condado Arapahoe, le sentenció el martes a tres cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de Bruce Bennett, de 27 años; Debra Bennett, de 26, y la hija de ellos, Melissa Bennett, de 7 años, a quien además violó. El horroroso incidente ocurrió el 15 de enero de 1984.

En total fueron 12 días de horror durante los cuales ocurrieron al menos cuatro ataques en la zona de Aurora.

