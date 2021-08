Video: Pitcher de los Atléticos de Oakland fue hospitalizado tras recibir un pelotazo en el rostro

El pitcher de los Atléticos de Oakland, Chris Bassitt, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital la noche de este martes, luego de ser golpeado en la cabeza por una pelota durante el encuentro de su equipo ante los Medias Blancas de Chicago.

El pelotero de 32 años hizo un lanzamiento en la segunda entrada y fue abanicado por el bateador de Chicago Brian Goodwin, quien mandó la pelota directo a la humanidad del lanzador.

El manager del equipo, Bob Melvin, informó que el jugador fue trasladado consciente, y que en el hospital le pusieron varios puntos de sutura para corregir la herida.

“No creemos que el ojo sea un problema en este momento. Se sentía como si estuviera debajo. Tiene algunos cortes que ameritan algunos puntos“, indicó Melvin.

From the bottom of my heart, I’d like to thank the @whitesox and @Athletics staff, front offices, and owners. The support my family and I’ve received has been overwhelming. I’d also like to thank Rush University Medical Center and their staff. God is good. Can’t wait to get back!

— Chris Bassitt (@C_Bass419) August 18, 2021