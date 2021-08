Video: Angélica Vale se emociona al entrevistar a Ricky Martin y le confiesa su amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Angélica Vale sorprendió a sus seguidores al confesar que desde niña está perdidamente enamorada de Ricky Martin.

Fue durante una entrevista de radio que la actriz y comediante mexicana recordó aquel primer acercamiento que tuvo con el cantante puertorriqueño en su casa de la Ciudad de México, hace precisamente 34 años.

Según recordó la hija de Angélica María entre ella y Ricky Martín nunca ha existido una relación de amistad tan cercana, sin embargo, lo considera su amigo porque le tiene mucho cariño: “Yo le agradezco a la vida tenerte a ti. Nunca nos vemos, pero me atrevo a decir que somos amigos porque existe ese cariño de tantos años”.

Asimismo, aprovechó para confesar, por primera vez, que desde que tenía 11 años está enamorada de él: “Te conocí la primera vez que fuiste a México, yo tenía 11 y me enamoré de ti desde ahí, sigo enamorada de ti, lo grito a los cuatro vientos”, dijo al tiempo que aseguraba que su esposo, Otto Padrón, sabe de ese amor que le tiene.

Ricky Martin, quien no respondió a su declaración de amor, recordó el gesto que tuvo al invitarlo a incursionar en el teatro.

“Me invitaste a tu casa y me acuerdo de ese día que pasamos a tu casa, han pasado dos o tres añitos, pero se siente como si fuera ayer. Tú me diste la oportunidad de estar en teatro por primera vez, es algo que nunca me canso de repetir”, dijo el cantante de “Vuelve”.

Asimismo, Martin reconoció el apoyo que recibió de la familia de Angélica Vale cuando llegó a la Ciudad de México siendo un adolescente.

“Me pongo morado de tanto repetirlo, pero nunca me canso de repetir que yo estoy por ti, por tu familia, por tu mami, por tu abuelita que en paz descanse, que inyectaron en mí esa pasión por el teatro”, dijo Ricky Martin.

Durante la plática entre los actores de la pantalla chica salió a relucir el apoyo que los mexicanos dieron a Martin en su momento: “En México yo pude por primera vez hacer televisión. Mi primer contrato disquero fue firmado en la Ciudad de México y no me canso de repertilo”.

Los amigos también tocaron el tema de la pandemia y el cantante reconoció que durante todo este tiempo no la ha pasado como él quisiera, pues no sólo está alejado de los escenarios, sino de sus seres queridos: “A mí se me ha hecho muy difícil honestamente, Angélica, porque me dijeron ‘se acabaron los escenarios, nunca más vas a poder estar en un escenario’. Además, no he podido ver a mi padre”.