Advierten sobre peligro por oleaje, marea alta y corrientes en playas del sur de California

Mientras en el norte de California continúa una difícil batalla contra gigantescos incendios, en el sur del estado el clima ha refrescado por algunos días incluso con algunas lloviznas, pero existe preocupación en las zonas costeras por la marea alta y oleaje violento que ha estado azotando en estos días.

Las autoridades advirtieron el viernes de marea alta y peligrosas corrientes de resaca durante el fin de semana en todas las playas del sur de California, pero especialmente las que se encuentran directamente al norte del mar.

La marea empezó a elevarse desde el jueves, en algunos casos haciendo que las torres de salvavidas fueran alcanzadas por las olas.

A {BEACH HAZARD STATEMENT} is in effect through Saturday evening as a significant South Swell fills in to Los Angeles County. Elevated surf, high tides, and strong current lateral and rip currents will exist at all beach locations! Swim/Surf in front of an OPEN Lifeguard Tower. pic.twitter.com/bmKShxyiCh

El Servicio Nacional de Clima emitió un aviso de condiciones peligrosas en las playas hasta las 11 pm de este sábado, la cual aplica a los condados Los Ángeles, Ventura y Orange, además de las islas Catalina y las de la zona de Santa Bárbara.

En Laguna Beach, Condado Orange, las olas golpearon violentamente la noche del viernes contra el Hotel Victoria. No hubo consecuencias que lamentar, pero las imágenes aéreas mostraron cómo las olas alcanzaron el segundo piso del hotel.

High surf at Laguna Beach, CA.🌊👀 No idea how long video up, could leave anytime. https://t.co/VoO4rV4uuI no audio pic.twitter.com/nEE8fvsQCq

En Malibu, Condado de Los Ángeles, la orilla de una carretera y un estacionamiento a la altura de Westward Beach Road fueron destruidos por las olas. Las torres de los salvavidas tuvieron que ser movidas de sus posiciones normales.

The access road to the Point Dume parking lot is CLOSED to vehicles and pedestrians.

This is the access road that connects the entrance on Westward Beach Road to the parking lot.

Last night’s string surf and high tides further undermined it.

Please stay away. pic.twitter.com/SurLR2njN0

