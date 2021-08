Crédito Tributario por Hijo: cómo cambiar tu dirección para evitar problemas en pagos del IRS

El crédito tributario por hijo está permitiendo ayudar a los padres a superar la crisis permitiendo que el dinero entregado por el Servicio de Rentas Internas (IRS) sea utilizado en la compra de alimentos, ropa y hasta el pago de servicios y facturas.

El IRS ha introducido una nueva herramienta en su Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijo que te permite modificar tu dirección postal para evitar problemas en futuros pagos.

Esto significa que al realizar el cambio postal toda tu correspondencia del IRS será enviada a tu nueva dirección, incluyendo pagos del crédito fiscal, reembolso de impuestos.

El IRS también podría enviar en un futuro cheques estímulo o pagos adicionales para aquellos que quieran que su nueva dirección de contacto entre en vigor en septiembre.

Para que el cambio tenga efecto deberás completar la solicitud antes de la medianoche, hora del este, del lunes 30 de agosto.

#IRS online tool allows families to quickly and easily update their direct deposit information for the advance #ChildTaxCredit payments. Visit: https://t.co/Qt9TAuwjvv pic.twitter.com/nfaezw6WK7

— IRSnews (@IRSnews) August 20, 2021