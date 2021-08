Qué grupos deben utilizar la herramienta en línea del IRS para recibir el crédito tributario para hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La primera ronda de pagos del crédito tributario para hijos fue enviada por el Servicio de Rentas Internas (IRS) el 15 de julio. La oficina federal informó que ha distribuido unos 35 millones de pagos de los cuales 9 de cada 10 han sido depositados de manera directa en las cuentas bancarias de los contribuyentes que son elegibles.

Sin embargo, si no has recibido el pago del crédito tributario para hijos en el mes de julio deberías considerar usar la herramienta para registrarte y recibir el crédito si no estás obligado a presentar una declaración de impuestos de 2020 o no la presentaste y has residido en Estados Unidos durante más de la mitad del año.

Algunas organizaciones han señalado que la herramienta en línea del IRS para recibir el crédito tributario para hijos tiene algunos problemas que han desanimado a las familias a inscribirse, sin embargo, el IRS está trabajando para corregir los errores y animar a más personas que tienen derecho a recibir el pago.

La agencia federal ha actualizado su portal para determinar si calificas para recibir el Crédito Tributario para Hijos y recibir los pagos mensuales de hasta $300 dólares. La herramienta ya está disponible en español en un esfuerzo para aumentar el acceso al programa federal.

Un informe del People’s Policy Project señaló que debido a que al IRS no contaba con la información de algunas familias de bajos ingresos, cerca de siete millones de niños no recibieron el primer pago que corresponde al mes de julio del crédito tributario para hijos al que tenían derecho.

Relacionado: Crédito tributario por hijos: a quién en el IRS debes consultar si tienes problemas con tu pago

Desde el 12 de marzo, fecha en que salieron los primeros cheques de estímulo, el IRS ha enviado más de $400,000 millones de dólares en pagos, es decir, en total se han enviado más de 478 millones de cheques de estímulo desde que inició la pandemia.

En caso de no haber recibido alguno de los cheques de estímulo también puedes utilizar la herramienta en línea del IRS para reclamar tus pagos.

Te podrá interesar: