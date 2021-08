Lele Pons se queja de su mal bronceado en el trasero, pero sus fans lo agradecen

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La influencer Lele Pons elevó la temperatura de este fin de semana al compartir el “mal bronceado” que le dejó la traviesa mano de Guaynaa en su retaguardia.

El que parecía un espectacular bronceado no terminó como Lele esperaba ya que el puertorriqueño se quedó aparentemente dormido y olvidó retirar su mano del glúteo de su novia y después de un tiempo bajo el sol, su traviesa silueta quedó marcada en el atractivo visual de la joven.

La sobrina de Chayanne, quien se dejó ver enfundada en un traje de baño de una sola pieza, al ver el resultado que le dejó su amado se levantó del lugar muy enojada y cubrió el ‘defecto’ con una toalla.

Los seguidores de la influencer no tardaron en reaccionar a través de emojis en forma de fuego, caritas llorando de risa y aplausos, la sensual postal que les regaló.

“La mejor manera de marcar el territorio”. “Lo mato si me hacen lo mismo”. “Los amo, me encantan”. “Eso es amor, no payasadas”. “No sólo nos hizo reír, sino que nos regaló una sensual imagen de fin de semana”. “Estás increíble Lele, te amo”. “Me encanta esta pareja”. “Son lo máximo”, fueron algunos comentarios que recibió el video.

El video, que ha sido reproducido más de 4 millones de veces y comentado por 10 mil personas, no es más que una nueva estrategia de la pareja para dar promoción a la canción “Abajo y Arriba”.

Esta no es la primera vez que Lele Pons provoca que las redes enloquezcan con uno de sus videos, mucho menos que una noticia se viralice, para muestra “Abajo y Arriba”.

Con este nuevo video queda claro que la venezolana tiene un gran ingenio y que no dudará en echarlo a volar cuando se trate de hacer ‘ruido’, incluso, en varias ocasiones ha revelado que está dispuesta hacer de todo, incluso a hacerse daño, con tal de que un contenido quede perfecto.

Quien está muy involucrado en la creatividad de Lele Pons es nada más y nada menos que su amado Guaynaa quien no ha dudado en sumar su creatividad a la de su novia y han provocado que el público se rinda ante ellos, además, les han pedido que no se separen nunca porque juntos son pura dinamita y no quieren dejar de disfrutar de sus locuras.