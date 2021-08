La compañía aérea Finnair prohíbe el uso de mascarillas de tela por no ser seguras

Desde que se comenzaron a levantar las restricciones de viaje para los pasajeros de vuelos comerciales las aerolíneas han comenzado a fijar posturas sanitarias de acuerdo con sus intereses e itinerarios de vuelos, por lo que es necesario que antes de comprar un vuelo se conozca cuáles son las medidas vigentes por compañía.

Los pasajeros de aerolíneas comerciales que deseen viajar al extranjero durante la pandemia de coronavirus deben verificar, particularmente, que la mascarilla cubreboca elegida se ajuste a las políticas actuales de cada aerolínea, no todas tienen los mismo criterios. Estos es importante, ya que de no cumplir las disposiciones el pasajero puede ser rechazado.

El tema de las mascarillas ha sido flexible para muchas compañías que operan en Estados Unidos, muchas aerolíneas han considerado que las mascarillas faciales de tela son piezas aceptables como equipo de protección personal, algunas aerolíneas internacionales están mostrando una preferencia por las mascarillas faciales quirúrgicas.

Finnair, aerolínea de Finlandia, actualizó su política de máscaras de coronavirus el día hoy. La empresa informó a sus potenciales clientes que ya no permitiría máscaras faciales de tela a bordo y sólo se permitirán las quirúrgicas, ya que la firma las considera la más seguras.

Starting 16 August, we will no longer accept fabric masks on our flights. We accept surgical masks, FFP2 or FFP3 respirator masks without a valve or other valve free masks with the same standard (N95). Please remember you need to wear a mask throughout the entire journey. pic.twitter.com/Am4SxtT1G3

— Finnair (@Finnair) August 13, 2021