Mujer de 19 años quemó a una pareja en Houston; el hombre murió y la novia lucha por su vida

HOUSTON – La Policía de Houston busca a una peligrosa mujer de 19 años que en el pasado fue acusada de asesinato y que recientemente, según las autoridades, le prendió fuego a un hombre y a su pareja en el interior de una residencia.

El hombre fue severamente quemado y pesar de que llego con vida al hospital no logró sobrevivir sus heridas, murió días después del ataque, la novia quien también sufrió severas quemaduras permanece hospitalizada.

La Policía le ha entablado cargos a Emma Presler, de 19 años, por el asesinato de Devin Graham, de 33 años.

WANTED: This is Emma Presler, 19, now charged with murder in the August 6 fatal assault of a man & assault of a woman at 2046 Aspen Glade Dr in west Houston.

If you know her whereabouts, call HPD Homicide 713-308-3600 or @CrimeStopHOU.

More info is at https://t.co/p78tvay9Gm pic.twitter.com/5CdxNmitYK

— Houston Police (@houstonpolice) August 23, 2021