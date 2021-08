Aprueban tercera ronda de beneficios de $375 por niño en Texas para millones de familias; ¿califica la tuya?

HOUSTON – Millones de familias de Texas que están batallando para recuperarse de los efectos financieros causados por la pandemia serán beneficiados en un futuro cercano, según informó la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.

Oficiales de la agencia mencionada dijeron que pronto se enviará una tercera ronda de beneficios alimentarios federales relacionados con una pandemia por valor de $ 1.4 mil millones a las familias de Texas con niños que han perdido temporalmente el acceso a comidas escolares gratuitas o de precio reducido debido al COVID-19.

Texas recibió la aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para extender el programa federal de beneficios alimentarios de Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT) durante el verano.

El programa Summer P-EBT que cubre de junio a agosto, brinda un beneficio único de $ 375 por niño elegible a aproximadamente 3.7 millones de familias de Texas y se puede usar de la misma manera que los beneficios de alimentos del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) para pagar los comestibles.

