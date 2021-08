César Bono de “Betty en NY” rompe el silencio sobre su contagio por Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace algunos días, el actor César Bono conmocionó al mundo del entretenimiento luego de dar a conocer su contagio a Covid-19 a pesar de contar con las dos dosis de su vacuna anticovid. Ahora, el famoso rompió el silencio, detallando cómo ha sido su proceso de recuperación y dando a conocer su regreso al teatro.

Tras varias semanas de aislamiento, el actor de “Betty en NY” finalmente se recuperó del coronavirus y en entrevista con el programa “Sale en Sol” reveló que ese tiempo le ayudó a reflexionar sobre su vida:

“Estuve analizando muchas cosas de mi vida y de la vida en general. Más que el estar dentro de una habitación o el estar fuera, lo que me hizo sentir muy mal, y ahí volvemos a mi vocación, fue el dejar de trabajar porque definitivamente yo nací para eso, para llevarles a ustedes sonrisas, llevarles a ustedes la capacidad de reflexionar“, indicó.

A diferencia de lo que se manejó en redes sociales, César Bono asegura desconocer en dónde contrajo el virus, pues no salía a ningún lado más que a trabajar y le realizaban pruebas constantemente:

“Más que asustarme, me sorprendí, a mí me hacían, sin exagerar, unas tres pruebas a la semana, o sea soy un viejín saludable por el momento, no canto victoria, pero por el momento soy un viejín de 70 años que goza de salud. Ya tenía mis dos dosis, cuando supe que era asintomático por el covid, pensé que esto se debía a que ya estaba vacunado”, compartió con los conductores.

Además, el histrión confesó que recibir la noticia de su contagio lo entristeció aún más porque lo alejó de los escenarios, hecho que resultó en no poder apoyar económicamente a su familia.

“Me dolía mucho el no poder estar realizando mi trabajo, de tener dos sueldos que era el teatro y la tele, no tenía ninguno. Tengo cuatro hijos y de ellos todavía ayudó económicamente a dos. No puedo dejar de trabajar aunque quiera”, comentó.

