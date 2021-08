El secretario de Estado dijo que hasta 1,500 estadounidenses aún deben ser evacuados de Afganistán

El secretario de Estado Antony Blinken dijo el miércoles en conferencia pública que Estados Unidos ha transportado por aire a 4,500 ciudadanos estadounidenses y sus familias fuera de Afganistán en los últimos 10 días, y que puede haber hasta 1,500 estadounidenses que aún quieran abandonar el país como parte del esfuerzo de evacuación masiva de la Administración del presidente Joe Biden, a raíz de la toma de posesión de los talibanes.

Hablando desde el Departamento de Estado, Blinken pintó la imagen más clara hasta ahora sobre el número de estadounidenses en Afganistán y los que están esperando la evacuación del país.

A partir del 14 de agosto, había hasta 6,000 ciudadanos estadounidenses en Afganistán que querían irse, dijo Blinken, y 4,500 estadounidenses y sus familias han sido trasladados fuera del país en los últimos 10 días.

El Departamento de Estado ha estado en contacto directo con 500 estadounidenses adicionales en Afganistán durante las últimas 24 horas y les proporcionó instrucciones específicas sobre cómo llegar al aeropuerto en Kabul de manera segura, dijo Blinken.

Sobre las aproximadamente 1,000 personas restantes que pueden ser estadounidenses que quieren irse. Blinken dijo que Estados Unidos se está acercando “agresivamente” a ellos a través de varios canales, incluidos el teléfono, el correo electrónico y los mensajes de texto, para determinar si todavía quieren salir del país.

“Es posible que algunos ya no estén en el país, algunos pueden haber afirmado ser estadounidenses, pero resulta que no lo son, algunos pueden optar por quedarse”, dijo, y agregó que la administración cree que muchos menos de los 1,000 restantes están buscando activamente ayuda para irse de Afganistán.

Blinken detalló los amplios esfuerzos realizados por la administración Biden para llegar a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán desde mediados de agosto, diciendo que han enviado 20,000 correos electrónicos y realizado 45,000 llamadas telefónicas a los inscritos en el Departamento de Estado.

“Permítanme ser muy claro sobre esto: no hay una fecha límite para nuestro trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses restantes que decidan que quieren irse a hacerlo, junto con los muchos afganos que nos han apoyado durante estos muchos años y quieren irse y no he podido hacerlo “, dijo. “Ese esfuerzo continuará todos los días después del 31 de agosto”.

We’re on track to complete our mission in Afghanistan by Aug 31, provided the Taliban continue to cooperate, & there are no disruptions. But let me be clear, there's no deadline on our work to help remaining U.S. citizens & Afghan partners who decide they want to leave to do so. pic.twitter.com/T2AUcw8fIA

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 25, 2021