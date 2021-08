Adolescente murió por tomar misteriosa pastilla en ciudad del Área de la Bahía

Una adolescente de 14 años falleció el pasado 21 de agosto después de tomar una pastilla en luna ciudad del condado de Contra Costa, en el Área de la Bahía.

El Departamento de Policía de la localidad de Concord investiga el fallecimiento de Valentina Langhammer por una posible sobredosis accidental.

An East Bay community is in shock over the death of a 14-year-old girl. Valentina Langhammer, a freshman at Concord High School, died Saturday from what appears to be fentanyl poisoning. https://t.co/9jslsZa0AR

El fallecimiento de Valentina causó preocupación entre la comunidad al temer que comenzara a circular una nueva droga entre los jóvenes de la región.

Walter Langhammer, padre de Valentina, dijo que encontró el cuerpo de su hija en su cama la mañana del sábado en entrevista con ABC7.

“Les digo que es realmente difícil, lo más difícil es verla, llevarla a la cama y decirle buenas noches, y luego despertar al día siguiente y ver que se ha ido”, expresó.

Valentina era una estudiante de primer año en el Concord High School.

Las autoridades indicaron que todavía no está confirmada la causa del deceso, pero se tienen indicios de que pudo ser una sobredosis accidental después de ingerir una pastilla.

El Departamento de Policía de Concord divulgó una imagen de una pastilla, similar a la que pudo haber tomado Valentina, como advertencia a la comunidad.

PRESS RELEASE Death Investigation of a Minor

The Police Department is investigating the death of a 14 year old child that took place on Saturday, at the child’s home in Concord. The child attended Concord High School. The investigation is in the preliminary stages. pic.twitter.com/lY7L28br9K

— Concord Police Dept. (@ConcordPD_CA) August 23, 2021