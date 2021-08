Agenda de Eventos: actividades para el fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jueves 26

Música clásica en el Bowl

Además de música popular, el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) también se distingue por su variado programa de música clásica. Esta noche Gustavo Dudamel dirigirá la LA Phil, que interpretará piezas de Piazzolla y Tchaikovsky. Dudamel traerá los ritmos tango en este concierto de violín, que será interpretado por Karen Gomyo, y que además hace un homenaje a Vivaldi. El programa cierra con la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Hoy 8 pm. Boletos $8 a $127. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Termina exhibición

La exhibición Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy, que tiene lugar en el museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles), llegará a su fin este semana. Su estadía en este recinto se extendió más de lo planeado debido a la pandemia. Explora filmes de culto clásicos e historias que han previsto mundos fantásticos futuristas, tecnologías, personajes y autos. Termina el domingo; el museo abre de 10 am a 5 pm. Boletos $11 a $16. Informes (323) 964-6331 y petersen.org.

Instalación en el NHM

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exhibition Blvd., Los Angeles) tiene por una corta temporada la exhibición Discovery from the Deep, que muestra un extremadamente raro pez balón que fue encontrado en mayo pasado en el parque estatal Crystal Cove, en Newport Beach. Esta especie solo se encuentra a unos mil metros al fondo del mar. Ahora es parte de la Ichthyology Collection del museo y es solo uno de 30 especies hembra disponibles para estudio en las colecciones de museos alrededor del mundo. Abierto todos los días excepto los martes de 9:30 am a 5 pm. Hasta el 29 de noviembre. Gratis con el pago de entrada al museo; boletos $15. Informes nhm.org.

Boletos para el Soraya

Para conmemorar su reapertura y además su aniversario número diez, el teatro The Soraya regalará boletos para cinco de los conciertos que formarán parte de la temporada 2021-2022, entre ellos un show del jazzista Arturo O’Farrill, un concierto de Esa Pekka Salonen, exconductor de LA Philharmonic, y un espectáculo del Vienna Boys Choir. La noche de apertura es el 16 de octubre, con el show de O’Farrill. Serán casi 50 presentaciones, entre ellas las de La Marisoul, Branford Marsalis, Stewart Copeland, Martha Graham Dance Company, Joshua Bell y Aída Cuevas (foto). Los boletos gratuitos se pueden reservar –máximo 4 por familia– en el sitio web del teatro o en el Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge). Informes sobre la venta de boletos en thesoraya.org y (818) 677-3000.

Viernes 27

Reunión de Los Bukis

Luego de 25 años de separación, Los Bukis, una de las bandas de música popular mexicana más emblemáticas de los últimos cincuenta años, regresa a los escenarios con el tour Una historia cantada, que a la fecha ha llenando importantes escenarios alrededor de Estados Unidos. Llegará a Los Angeles, al Sofi Stadium (1001 S. Stadium Dr., Inglewood), con Marco Antonio Solís a la cabeza, por dos noches, para presentar las canciones que hicieron de este grupo originario de Michoacán uno de los más destacados de su tiempo. Viernes y sábado 8 pm. Boletos a partir de $79. Informes https://www.sofistadium.com.

Vives con Dudamel

El Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) bailará este fin de semana al ritmo del vallenato de Carlos Vives, quien será el invitado de honor de Gustavo Dudamel, quien lo acompañará con su orquesta en canciones como “La gota fría”, “Fruta fresca” y “Robarte un beso”. El cantante colombiano, granador de quince Latin Grammy, obtuvo el reconocimiento mundial con su ingeniosa mezcla de ritmos tradicionales colombianos con la música pop, rock y R&B. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $16 a $164. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

La Cenicienta de Rossini

La Pacific Opera Project regresa al Ford (2580 Cahuenga Blvd E, Los Angeles) con la historia de Cinderella –La Cenerentola– de Rossini. En esta versión del cuento, la malvada madrastra es un padrastro, Don Magnifico, y Cenerentola es forzada a trabajar como sirvienta en su propia casa. El príncipe Ramiro se enamora de ella luego de que ella muestra su generosidad con un ayudante del príncipe vestido de mendigo. Se cantará en italiano con subtítulos en inglés; con orquesta en vivo. Viernes 8 pm. Boletos $20 a $80. Informes (323) 850-2000 y theford.com.

Sábado 28

Celebración a la cultura hispana

Buchanan’s La Reunión es un evento que realiza esta marca de whisky y en el que reúne a familias, amigos y comunidades en una fiesta tipo pop-up que celebra la vitalidad de la cultura hispana local. El evento reunirá a negocios y voces latinas –empresarios, bartenders, artistas y chefs– en City Libre (1406 Pleasant Ave., Los Angeles); habrá cocteles, comida de restaurantes locales y tiendas de propietarios hispanos. Actuarán el DJ Al Tun Tun y el reguetonero Fuego. Sábado 2 a 6 pm. Entrada gratuita con previa reservación en eventbrite.com/e/165360771519.

Domingo 29

Domingo musical

Sunday Sessions, que tendrá lugar este domingo en el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) presentará a destacados DJs locales de house music –como Deejay Clifton, Liz O., Riley More (en la foto) y Loopdropkid, que celebrarán la contribución de los artistas de Los Angeles a este género nació en este país y que ahora es popular en todo el mundo. Los asistentes pueden hacer un picnic o comprar comida de los camiones de comida que estarán estacionados cerca del parque. El show tendrá lugar en el Performance Lawn del parque. Domingo 3 a 7 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.

Lunes 30

Comienza Barrio Fino La docuserie musical de cinco episodios, Barrio Fino, comenzará a transmitirse en el canal de Youtube del Levitt Pavilion de Los Angeles. A partir del lunes, este reportaje desarrollado durante la pandemia, aborda historias de las comunidades alrededor del parque MacArthur, la música y la diversidad de Westlake, Koreatown, Historic Filipinotown, y las poblaciones indígenas del norte de Estados Unidos. Con música y segmentos de video que resaltan la comida, la moda, el arte y la historia de estas comunidades. Lunes, martes y 1, 2 y 3 de septiembre 7 pm horario del Pacífico. Informes levittlosangeles.org.