Entrenador asistente de fútbol escolar fue arrestado por presuntamente colocar una cámara oculta en el baño de mujeres

Por presuntamente colocar una cámara oculta dentro del baño destinado para las niñas, fue arrestado un entrenador de fútbol de una escuela preparatoria de una ciudad del condado de San Bernardino.

El informe del Departamento de Policía de Rancho Cucamonga indicó que el sospechoso es David Arthur Riden, de 52 años, quien se desempeñaba desde 2015 como entrenador asistente de fútbol en la escuela preparatoria Los Osos.

Los agentes fueron notificados por parte del personal de la preparatoria de que encontraron una cámara oculta en un baño de la escuela destinado para las mujeres.

Assistant coach arrested for invasion of privacy after placing camera in girls bathroom at Los Osos High School https://t.co/g42jrkSrZL

— Rancho Cucamonga Police (@RanchoPD) August 25, 2021