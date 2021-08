Aumenta el número de ancianos que se pierden en Los Ángeles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el verano de 2017, Jesús César Martínez de 81 años fue encontrado sin vida en un campamento para desamparados del puerto de Long Beach. Tres semanas atrás se había salido del asilo en el que se encontraba en la ciudad de Huntington Park, al sureste del condado de Los Ángeles.

La Alerta Silver que se emitió para localizarlo no dio resultados, y fue hasta dos meses más tarde de su desaparición, que sus restos pudieron ser identificados.

“Sé que todos vamos a morir pero mi padre no merecía perder su vida en un sitio inmundo en la calle”, declaró entonces a La Opinión, su hijo Raúl César Gutiérrez.

Dijo que el cuerpo de su padre estaba irreconocible; y había perdido mucho peso.

En el asilo, le informaron algo que su familia no sabía, su padre sufría de demencia y no recordaba lo inmediato.

También le dijeron que no era la primera vez que intentaba escaparse del asilo.

Cada vez es más común ver que la policía pide ayuda para localizar a algún adulto mayor que se encuentra perdido.

“Recientemente estamos viendo muchos casos de desaparición de personas mayores de todas las razas”, dijo el capitán Al Labrada, subjefe del Buró Central del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD).

Por eso hizo un llamado a la comunidad para que reporten de inmediato cuando se pierde un familiar mayor con algún tipo de discapacidad o enfermedad. “Si no lo hacen, se pueden ir más lejos y se vuelve más difícil localizarlos”.

El LAPD puede utilizar sus helicópteros durante las primeras cuatro o cinco horas de la desaparición de una persona, dijo.

“El riesgo de reportar tarde es que cuando se encuentran, pueden aparecer en un hospital, ya sea porque se cayeron, los lastimaron al robarlos, o porque se pusieron mal al no tener acceso a sus medicamentos”.

De hecho, dijo que pueden llegar al grado de morir.

El capitán Labrada afirmó que es muy importante que las familias tengan fotos recientes de sus ancianos porque eso ayuda a encontrarlos más rápido.

“A veces no tienen ni siquiera una foto, y eso hace más difícil su búsqueda. Un aviso sin fotografía de la persona extraviada no da el mismo resultado”, dijo.

Recomendó también a las familias ponerles a los ancianos y personas con discapacidad, una pulsera de localización, ya que en un abrir y cerrar de ojos se puedan salir de la casa, desorientarse y perderse.

“Hay algunas pulseras que cuestan $10, $15. Son muy baratas”.

Agregó que un brazalete puede ser muy útil y hacer la diferencia. “Ayuden a los agentes del LAPD a reunificar a los seres queridos rápidamente”.

Brazaletes rastreadores

Marlon Gabriel Méndez dijo que el condado de Los Ángeles recientemente le dio un brazalete para su padre Daniel Méndez, quien sufre de Alzheimer nivel 4.

“El problema es que no sabemos cómo vamos a ponérselo para que no se lo quite porque es como un niño pequeño. Tenemos que ser muy creativos”.

Dijo que tienen plena confianza en la pulsera electrónica para ayudar a encontrar a su padre en caso de que se pierda, lo que no saben es si la va a aceptar y si no se la va a quitar.

Cinthie López Paz, gerente de la iniciativa LA Found del condado de Los Ángeles, dijo que desde septiembre de 2018, lanzaron el proyecto Lifesaver, un servicio que proporciona de manera gratuita dispositivos rastreadores en forma de brazaletes.

“Hemos entregado 863 brazaletes; y hemos podido rescatar a 26 adultos perdidos por medio del brazalete”, precisó.

Explicó que los brazaletes se conectan a la frecuencia de radio del Departamento del Sheriff de Los Ángeles que cuenta con el equipo para leer las señales y localizar a la persona extraviada.

“Estos brazaletes se entregan sin importar los ingresos de la persona. El único requisito es que tienen que ser residentes de Los Ángeles y sufrir Alzheimer, autismo, demencia o alguna discapacidad cognitiva. Y puede tratarse de un adulto mayor, un niño o una persona de cualquier edad”.

Lamentó que debido a que hay un estigma muy grande sobre enfermedades como el Alzheimer, muchas personas no creen en el diagnóstico y no ven la urgencia de colocar una pulsera de localización a sus seres queridos, hasta que no les pasa algo.

“Los brazaletes no son una garantía, pero es una medida adicional para ubicar a las personas que sufren algún tipo de discapacidad mental cuando se pierden”.

Y cuando una persona vulnerable se extravía, pidió llamar de inmediato al 911 para encontrarlos a tiempo, antes de que se les pase algo.

“Muchas personas además de tener una discapacidad cognitiva, sufren de diabetes y alta presión, y eso complica las cosas. Por eso es que los brazaletes de localización son muy importantes”.

¿Qué es la Alerta Silver?

Es activada por la Patrulla de Caminos de California cuando una persona mayor, con alguna incapacidad cognitiva se ha perdido y se determina que puede estar en riesgo. La Alerta Silver proporciona información inmediata al público para ayudar en la localización rápida de una persona en riesgo.

Los requisitos que se siguen para emitir la Alerta Silver es justamente que la persona sea mayor de 65 años y tengan alguna capacidad cognitiva, que las agencias policiacas determinen que ha desaparecido en circunstancias sospechosas e inexplicables; que se considere que está en riesgo por su edad, su salud o condiciones ambientales

Para solicitar un brazalete de localización al condado de Los Ángeles, puedes visitar, escribir o llamar a:

Página Web: www.lafound.lacounty.gov

Correo electrónico: LAFound@wdacs.lacounty.gov

Portal de solicitud de Encuéntrame L.A.: https://lafound.wdacs.lacounty.gov/

Línea telefónica de Encuéntrame L.A.: 1(833) 569-7651