Hispano es acusado de asesinato en Las Vegas: atropelló al otro novio de su pareja

Un hombre hispano de Las Vegas que tuvo un encuentro inesperado con la otra pareja de su novia, enfureció y lo mató al atropellarlo con su auto en un incidente con ingredientes de crimen pasional, según documentos de la Policía.

El canal FOX5 reportó que Daniel López, de 43 años, fue acusado de asesinato el 22 de agosto en conexión con el incidente del 14 de diciembre ocurrido cerca de las calles Cheyenne Avenue y Jones Blvd, en Las Vegas.

López, quien había estado saliendo con la mujer por alrededor de un año y medio, pasó el día con ella y el hijo de ésta, pero cuando fue a dejarla, ella le pidió hacerlo cerca de donde vivía Ethan Lyskoski, según los documentos de la Policía de Las Vegas.

A man is accused on running over his girlfriend's other boyfriend in December, according to documents from Las Vegas police. https://t.co/l5sRkuPCBX

