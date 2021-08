Ultima hora: Massimiliano Allegri confirmó que Cristiano Ronaldo pidió salir de la Juventus de Turín

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de tantas especulaciones, Cristiano Ronaldo no seguirá en la Juventus de Turín. Pese a que días atrás la directiva del club había anunciado que el portugués se quedaba, hoy el propio entrenador italiano, Massimiliano Allegri, confirmó el deseo de CR7 de salir del club. En este sentido, se prepara una nueva bomba en el deporte mundial.

“Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no entrenó y no será citado para el partido ante el Empoli. Hay que agradecer a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, debemos continuar”, reveló Massimiliano Allegri.

Allegri 🎙 «Ronaldo va ringraziato per quello che ha fatto, anche come esempio fra i giovani. Ma come ho detto, bisogna andare avanti»#JuveEmpoli — JuventusFC (@juventusfc) August 27, 2021

El estratega italiano no se mostró resentido por la decisión del jugador portugués. No está de más mencionar que hace cinco días el propio CR7 le había confirmado a Allegri su deseo de quedarse. “¿Decepcionado con Ronaldo? Absolutamente no. Cristiano tomó una decisión. En la vida las cosas pasan. Hablamos el viernes pasado. Le dije que en Údine estaría en el banquillo y me dijo que se quedaría. Luego la situación del mercado ha cambiado y hay que aceptarlo con serenidad. En la Juve, los que quieren quedarse se quedan”, explicó.

Así salía CR7 del predio de la Juventus tras despedirse de sus compañeros. Su salida de la Juventus parece inevitable. 📹 ig/gianlucadimarzio.com pic.twitter.com/8AahNPVnyJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2021

Cristiano Ronaldo fue al centro deportivo de la Juventus, pero no entrenó. El jugador portugués se despidió de sus compañeros y, en este sentido, cierra un ciclo de tres temporadas con el conjunto bianconeri. Los reportes indican que el próximo destino de CR7 será el Manchester City de Pep Guardiola. En caso de concretarse su llegada a los “Cityzens”, sería un duro golpe para el Manchester United, puesto que el portugués estaría marchándose a su rival de ciudad. Ante esto, el entrenador de los “Red Devils”, Ole Gunnar Solskjær , se encargó de criticarlo.

"Cuando jugaste para Manchester United no te vas a Manchester City". El mensaje de Ole Gunnar Solskjær para Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/knU7lUNhLp — VarskySports (@VarskySports) August 26, 2021

