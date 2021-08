México: El huracán Nora tocó tierra en Jalisco y se pronostica que se dirigirá Nayarit

El huracán Nora originado en el océano Pacífico tocó tierra este sábado en el occidental estado mexicano de Jalisco, dejando lluvias y vientos fuertes así como un oleaje elevado, y se desplaza hacia el norte.

“El centro del huracán Nora de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se localiza sobre el occidente de Jalisco, su circulación ocasiona lluvias muy fuertes a puntuales extraordinarias, vientos fuertes y oleaje elevado en estados del noroeste, occidente y sur del país”, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El ciclón se desplaza hacia el norte y se pronostica que “bordeará las costas de Nayarit, afectando principalmente las áreas sur, occidente y centro de dicha entidad”.

“Parece que en Puerto Vallarta todo está en calma, pero ahí está el ojo del huracán y todo puede cambiar en minutos. No es el momento de bajar la guardia”, expresó en Twitter el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Según el SMN, Nora, formado este sábado en el Pacífico mexicano, se encontraba a las 19.15 horas (00.15 GMT del domingo) a 35 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes (Jalisco) y a 50 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Vallarta, también en Jalisco.

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el norte a 22 km/h.

While #Hurricane #Ida is heading toward making landfall in Louisiana, the center of Hurricane #Nora in the Pacific is just grazing the coast of Jalisco, Mexico. Hurricane warnings have been extended northward along the Nayarit and Sinaloa coasts.

Latest: https://t.co/c2ph33fLKj pic.twitter.com/EbU8nUrXOk

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 28, 2021