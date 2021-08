Tiroteo cerca de una universidad de Orange provocó enfrentamiento entre la policía y un sospecho

Un tiroteo ocurrido la mañana de este domingo al sur de la Universidad Chapman, en Orange, provocó un enfrentamiento entre un sospechoso y la policía en un domicilio ubicado en las cercanías del campus, informaron las autoridades.

La universidad lanzó una alerta poco antes de las 10 a.m. en el que informó la presencia de oficiales del Departamento de Policía de Orange en una barricada cerca de la intersección de Glassell Street y Maple Avenue, sitio donde se econtraba contenido el sospechoso.

Panther Alert: Orange P.D. on-site managing an incident with shots fired south of campus. Subject is contained at a residence on the East side of N. Glassell, north of maple. Avoid the area, this is off-campus. More information to follow.

— Chapman University (@ChapmanU) August 29, 2021