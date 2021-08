Enfermera hispana, madre de 5 hijos, falleció por COVID-19; su esposo está en cuidados intensivos

Una enfermera hispana del sur de California falleció el pasado jueves después de ser hospitalizada por COVID-19.

Davy Macías, madre de cinco hijos, uno de ellos recién nacido, vivía en Yucaipa, localidad del condado de San Bernardino, era enfermera titulada y se dedicaba a cuidar pacientes desde el comienzo de la pandemia por el coronavirus.

A heartbreaking tragedy. Davy Macias, a registered nurse and mother of five from Yucaipa has died after being hospitalized with COVID-19. Her husband is also in a hospital battling the virus. 6pm @ABC7 pic.twitter.com/tnIYN0Nmbm

— Amy Powell (@abc7amy) August 30, 2021