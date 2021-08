Al alza el número de personal médico que se contagia de COVID-19 en Los Ángeles

Los contagios por COVID-19 entre los trabajadores de la salud se han incrementado en las semanas recientes, de acuerdo con datos publicados por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

COVID-19 Cases Among Healthcare Workers Increase in L.A. County; Public Health Confirms COVID-19 Death in a Child. 16 New Deaths and 3,734 New Confirmed Cases of COVID-19 in Los Angeles County View https://t.co/luperfqRwU pic.twitter.com/9xC7mAy63u

— LA Public Health (@lapublichealth) August 4, 2021