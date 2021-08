AMLO da a conocer carta que le escribió el general Salvador Cienfuegos tras su detención en EE.UU.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de su nuevo libro “A la mitad del camino”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la carta escrita a mano que le envió el general Salvador Cienfuegos, tras su detención en octubre de 2020 en Estados Unidos.

“Le escribo estas letras, orillado por las circunstancias que se han venido dando. Desde el día 15 de este mes y que coincide con mi detención en el aeropuerto de esta ciudad (Los Ángeles). Una detención arbitraria, injusta y humillante”, dice la carta escrita por Salvador Cienfuegos con fecha del 29 de octubre de 2020.

En el capítulo del libro de López Obardor, donde dedica su relación con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es donde aparece la carta y se revela lo sucedido con el arresto del General Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y cuya liberación se logró en noviembre de 2020.

“Le solicito su superior atención para que el juicio que se me impone sea agilizado y pueda demostrar mi inocencia… Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitió darle mi opinión del Ejército y la Fuerza Aérea”, señala la carta que fue escrita por Salvador Cienfuegos, quien fuera Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Fue el 17 de noviembre de 2020 que los fiscales generales de Estados Unidos y México anunciaron que entregarían a la justicia mexicana al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, a menos de un mes de su arresto.

“Como mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal”, sostuvo Cienfuegos Zepeda en la carta.

Salvador Cienfuegos fue arrestado el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles California, durante un viaje de vacaciones que realizaba con su familia. Ese día el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó la detención del general.

He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

“Podría escribir mucho más, pero lo importante es que hay una gran injusticia… Quedo en espera de su ágil determinación”, concluyó Salvador Cienfuegos en la carta de dos páginas dirigida a Andrés Manuel López Obrador.

El general mexicano fue arrestado bajo acusaciones de narcotráfico, corrupción y contubernio con cárteles del narcotráfico para introducir drogas a los Estados Unidos.

