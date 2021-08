Checo Pérez: “Espero que Zandvoort sea la carrera que nos retorne al podio”

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull), manifestó, con miras al próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Holanda, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno -en el que ocupa la quinta plaza, con 104 puntos- que espera que “Zandvoort sea la carrera que le haga subir de nuevo al podio”.

“Sólo conozco la pista a través del simulador”, comentó ‘Checo’, nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco) y que este año, al ganar en Azerbaiyán, logró su segunda victoria en la Fórmula Uno.

“Pero mis primeras impresiones son muy positivas, así que ya tengo ganas de conocer la realidad allí“, añadió el mexicano, recién renovado con Red Bull y que el año que viene afrontará su duodécima temporada en la categoría reina, la segunda con la escudería austriaca.

“Espero que Zandvoort sea la carrera que nos haga regresar de nuevo al podio, ya que estamos trabajando muy duro como equipo para que esto suceda”, afirmó el bravo piloto tapatío con miras al Gran Premio de los Países Bajos, que retorna al calendario después de que se corriera allí por última vez en 1985, en una carrera que ganó el mítico Niki Lauda, que festejó tres títulos mundiales para Austria.

Tras un difícil fin de semana en Bélgica, las miradas están puestas en Países Bajos.

I just want to say that I’m very proud to be part of this great team, what they did today repairing all the front of my car in such a short time shows the hunger for victory around this group. Too bad that we couldn’t race to reward them for all their hard work. #belgiangp pic.twitter.com/WMkprBoFcS

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 29, 2021