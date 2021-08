El mayor general Chris Donahue fue el último soldado de EE.UU. en salir de Afganistán

El mayor general Chris Donahue, comandante de la 82 División Aerotransportada del Ejército de EE.UU., se convirtió en el último soldado estadounidense en abandonar Afganistán, reveló el Departamento de Defensa.

El Pentágono publicó en su cuenta de Twitter una fotografía del militar poco antes de abordar un C-17, el avión militar que despegó del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul este lunes a las 15:29 horas de la costa este de EE.UU. (19:29 GMT) y con el que Estados Unidos puso fin a la guerra más larga de su historia.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021