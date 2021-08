VIDEO: Las impresionantes imágenes del huracán Ida que ya dejó un muerto y más de un millón sin electricidad

El paso del huracán Ida a por Luisiana y Misisipi, al sur de Estados Unidos, dejó al menos una persona muerta y un millón de personas sin electricidad, así lo confirmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras recibir el informe de daños de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Sabemos de por lo menos una muerte confirmada y esa cifra probablemente va a aumentar. Tenemos un millón de personas en Luisiana sin energía eléctrica y por ahora el río Misisipi ha cambiado de dirección y hay gente que está lidiando con inundaciones intempestivas. Hay rutas que no se pueden transitar por escombros y tendidos eléctricos“, señaló el mandatario estadounidense, tras el informe de FEMA.

