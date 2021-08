Evan Rachel Wood reacciona a la fallida participación de Marilyn Manson en el disco de Kanye West

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La publicación del nuevo disco de Kanye West, Donda, ha estado rodeada de una fuerte polémica, porque el propio rapero ha acusado a su compañía disquera de difundirlo sin su consentimiento y de prohibirle incluir además la canción “Jail, Pt. 2” porque contaba con la participación de DaBaby y Marilyn Manson, dos figuras muy controvertidas actualmente en la escena musical.

En el caso del rockero, su imagen pública ha sufrido un duro golpe por las acusaciones de maltrato realizadas en su contra por varias mujeres, incluida su ex prometida Evan Rachel Wood. La protagonista de la serie “Westworld” sostiene que el polémico músico le “lavó el cerebro” aprovechándose de su juventud -ella tenía 19 años cuando se conocieron- y la sometió a unos abusos que define como “terribles” durante el tiempo que estuvieron juntos.

Ahora, la actriz ha reaccionado a la noticia de que su ex iba a aparecer en un principio en el esperado álbum de Kanye, dejando claro que no le parece bien. Lo hizo durante la actuación que ofreció el sábado en el club Bourbon Room de Hollywood, en la que interpretó una versión del tema “You get what you give” de la banda New Radicals, que menciona a Marilyn de forma poco halagadora. Cuando llegó a la parte de la canción que hace referencia a la estrella del rock, acusándolo de ser un “vendido”, ella no dudó en realizar un gesto obsceno con la mano que iba claramente dirigido a él.

“Recibes lo que das”, escribió Evan en su cuenta de Instagram junto a un video de ese momento. “A todas las demás supervivientes como yo que esta semana han recibido un bofetón en la cara: las quiero, no se rindan”, añadió la actriz, refiriéndose a la posibilidad de que Marilyn Manson retomara su carrera musical en uno de los álbumes más mediáticos del año.

