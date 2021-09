Se fugó pareja acusada de fraude por ayuda humanitaria por $18 millones de dólares, en Los Ángeles

Se fugó una pareja condenada a principios de este verano por un fraude de ayuda humanitaria estimado en $18 millones de dólares, en la localidad de Encino. en el Valle de San Fernando.

Richard Ayvazyan, de 43 años, su esposa Marietta Terabelian, de 37, cortaron los grilletes electrónicos de monitoreo en el tobillo para escapar.

(Corrected) Richard Ayvazyan, 43, & Marietta Terabelian, 37, were found guilty in $21 million bank/SBA fraud & are set to be sentenced. The pair allegedly cut monitoring bracelets & are considered fugitives. Please call 3104776565 if you have info as to their location #TipTuesday pic.twitter.com/pyyGOMiVF4

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 1, 2021