Agenda de eventos: diversión de fin de semana

Jueves 2

Crónicas salvadoreñas

Miembros del Recent CTG Creative Collective y dos de los miembros del trío de creadores chicanos de Culture Clash, Ric Salinas y Herbert Sigüenza, muestran sus raíces salvadoreñas en “The Salvi Chronicles”, una serie de seis partes que ya está disponible en línea en el Digital Stage del Center Theatre Group. La obra, escrita, dirigida y actuada por Salinas y Sigüenza, presenta a la audiencia la cultura, cocina, historia y contribuciones sociales del segundo grupo latino más numeroso de Los Angeles. Incluye comedia, documental y entrevistas. Informes y detalles en centertheatregroup.org/salvichronicles.

Exhibición de El Principito

Para celebrar los 75 años de la creación de El Principito, la obra que inmortalizó a Antoine de Saint-Exupéry, la Corey Helford Gallery (571 S. Anderson St., Los Angeles) abrió la exhibición Looking with the Heart: The Little Prince, una muestra que incluye los trabajos de 65 artistas de todo el mundo. El libro fue escrito en 1943 y se publicó primero en Nueva York; tres años después en Francia. La muestra es apta para todas las edades. Es necesario presentar prueba de vacunación para entrar. La exhibición también está disponible en línea. Gratis. Martes a sábado 12 a 6 pm. Informes coreyhelfordgallery.com.

Viernes 3

Halloween en Disneyland

Halloween Time, en el Disneyland Resort (1313 Disneyland Dr., Anaheim), inicia esta semana con una serie de festejos en los parques de Disneyland y Disney California Adventure. Una serie de atracciones y algunos de los personajes más entrañables de los parques se transformarán en esta temporada para honrar esta fiesta que recuerda no solo a las temibles brujas y seres horripilantes, sino también a los seres queridos fallecidos, como es el caso del Día de los Muertos, evento que tiene lugar en la Plaza de la Familia (en Disney California Adventure) y que presenta A Musical Celebration of Coco, un show en la calle que rinde un homenaje la cinta de Pixar, Coco. El festejo viene acompañado de comida, refrigerios y postres especiales para estas fechas; estarán a la venta en distintos puntos de los parques. Del viernes al 31 de octubre. Boletos a partir de $98. Informes disneyland.disney.go.com.

Sábado 4

Concierto de verano

La serie Grand Performances, que tiene lugar en el California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles) cada fin de semana, celebra en esta ocasión los diez años de vida de la banda latina local Subsuelo, que para esta fiesta se hará acompañar de Los Rakas, Uproot Andy, Zuzuka Poderosa, LNL, Reyna Tropical y Cumbiatón. Sábado de 2 a 9 pm. Entrada gratuita. Informes grandperformances.org.

Biodiversidad en LA Zoo El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) celebrará el California Biodiversity Day con un programa en persona y virtual que busca motivar y educar a los participantes sobre la diversidad y singularidad de las plantas y la población animal. California es un punto importante para la biodiversidad y posee una gran abundancia de plantas y especies animales que no tiene otro lugar de la Tierra. Se ofrecerán recursos, videos y actividades con información e inspiración de cómo reconocer, apreciar y proteger la biodiversidad. Sábado y domingo y el 11 y 12 de septiembre, de 10 am a 3pm. Boletos $17 a $22. Informes (323) 644-4200 lazoo.org. Noche ochentera Para concluir con la temporada de películas bajo las estrellas –y sus veinte años de existencia– Cinespia, que tiene lugar en el Hollywood Forever Cemetery (6000 Santa Monica, Blvd.,Los Angeles) presentará la película Boogie Nights, protagonizada por Mark Wahlber, Julianne Moor, Burt Reynolds, Don Cheadle y John C. Reilly. Habrá una cabina de fotos gratuita. Sábado 8 pm. Boletos $20 a $30. Informes cinespia.org.

Moenia en Anaheim

Moenia es una de las bandas de música pop electrónica que más han perdurado en la escena musical de América Latina. Se inmortalizó con temas como “Déjame entrar”, “Morir tres veces” y “No puedo estar sin ti”. Luego de un receso forzado por la pandemia, regresa al ruedo para ofrecer una sola actuación en el Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim). Sábado 8 pm. Boletos $45 a $70.50. Informes (714) 712-2700 y citynationalgroveofanaheim.com.

Domingo 5

CNCO también en Anaheim

La banda que surgió de un reality show de música que produjo Ricky Martin, CNCO, reinició la gira que dejó inconclusa debido a la pandemia hace más de un año. Ofrecerá un solo concierto en el Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim), donde interpretará sus éxitos. Ahora ya convertida en cuarteto, debido a la salida en mayo de Joel Pimentel, el grupo presentará canciones de Déjà Vu, el disco que estrenó este año. Domingo 8:00 pm. Boletos $45.50 a $70.50. Informes (714) 712-2700 y citynationalgroveofanaheim.com.