Cae mujer estadounidense con paquetes de heroína con valor de más de $400,000 dólares

Paquetes de heroína por un valor en las calles de más de $400,000 dólares, fueron decomisados a una mujer estadounidense y su acompañante también de esa nacionalidad, por oficiales de campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puerto de Entrada de Eagle Pass, Texas.

La incautación se efectuó cuando un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asignado al Puente Internacional Camino Real envió una camioneta Chevrolet Silverado 2000 a una inspección secundaria.

Border Crisis: Eagle Pass CBP Officers Seize Over $400K Worth of Heroin: by R. Mitchell – EAGLE PASS, Texas—U.S. Customs and Border Protection (CBP), Office of Field Operations (OFO) officers at the Eagle Pass Port of Entry seized #narcotics which… https://t.co/GT8LZrMORU pic.twitter.com/kort2CB26K

— Conservative Daily News (@CDNnow) September 2, 2021