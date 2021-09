Florida multará con $5 mil a los negocios que exijan prueba de vacunación

No es nuevo que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, no ha implementado ninguna medida anticovid para frenar esta nueva ola de contagios en el estado. A pesar de las recomendaciones de los expertos sanitarios, el máximo responsable estatal ha tratado de normalizar la situación con la crisis sanitaria y eso ha tenido un impacto directo en la tasa de contagios situando a Florida como el epicentro de la pandemia.

Florida businesses and governments that require proof of COVID-19 vaccination from customers or members of the public will soon face $5,000 fines, according to a new Department of Health rule. https://t.co/6hrJ0JbuSV

— Miami Herald (@MiamiHerald) September 1, 2021