Talibanes capturaron a exsoldado británico que intentó evacuar a 400 agfanos por una frontera terrestre

Intentando evacuar a 400 afganos, un exsoldado británico fue capturado por los talibanes en una frontera terrestre Afganistán este viernes. El hombre de 37 años fue encarcelado e interrogado por el grupo que ahora comanda el país hasta que lo liberaron junto con otra persona, pero los afganos que iban con él tuvieron que regresar a Kabul porque no tenían los permisos necesarios para salir de esa nación, informó The Telegraph.

Ben Slater es un exsoldado de la Policía Militar Real y director ejecutivo de una empresa con sede en Afganistán. Cuando los talibanes tomaron el control del país el 15 de agosto, Slater intentó sacar visas para 50 miembros del personal y a sus familias para que pudiesen evacuar en la última misión del Reino Unido en el territorio. Como no lo logró, contrató a un transporte que los iba a llevar a todos a una frontera terrestre cuando fue interceptado cuando estaban en un hotel.

Los talibanes lo arrestaron e interrogaron debido a que se dirigían a una frontera y habían mujeres afganas solteras solas en las habitaciones del hotel, cosa que está totalmente prohibida por las reglas del grupo hacia las mujeres.

Luego de horas encerrado, los talibanes dejaron cruzar la frontera a Slater y a un asistente de su compañía. Los demás miembros tuvieron que regresar a la capital, Kabul, puesto que no contaban con visas de ningún país para salir de Afganistán.

If at first you don't succeed… I hope his next mission works. If you have UK citizenship please reach out to your local mps & lords about ben slater the former soldier who was able to get 67 afghans over the border but not able to get 400 he organized. https://t.co/YMrxxafcbM pic.twitter.com/ISKc67yup2

— Matteo (@geminiimatt) September 3, 2021