Una mujer embarazada fue asesinada por presuntos talibanes en Afganistán

Una mujer policía embarazada fue asesinada por supuestos talibanes el sábado frente de sus familiares en una casa en Firozkoh, la capital de la provincia central de Ghor, en Afganistán. Tres hombres armados ingresaron a la residencia, ataron a todos los que estaban dentro y luego asesinaron a la víctima a tiros, según la BBC.

Banu Negar, como la llaman en los medios locales, estaba embarazada de ocho meses cuando los hombres armados la asesinaron disparándole en la cabeza. No obstante, los talibanes también dijeron a la BBC que su grupo no está involucrado en lo sucedido, pero que sí se encuentran haciendo su propia investigación.

“Estamos al tanto del incidente y estoy confirmando que los talibanes no la han matado, nuestra investigación está en curso”, dijo Zabiullah Mujaheed, portavoz de los talibanes. Asimismo, recordó que el grupo firmó una amnistía para todos los trabajadores de la administración anterior, del cual Negar es parte al trabajar en una prisión local.

Los detalles del incidente aún son vagos, ya que muchos en Firozkoh temen represalias si hablan, indicaron testigos a la BBC.

Desde que los talibanes tomaron el poder de Afganistán el pasado 15 de agosto, el grupo ha hecho énfasis en querer mostrarse más tolerantes y con una mejor imagen. Sin embargo, durante las últimas semanas se han registrados otros incidentes hacia que, supuestamente, han ido en aumento según organizaciones que defienden los derechos humanos en el país árabe.

The son of Negar (police officer in Ghor who was killed today) in Hazaragi accent says:

1. Taliban entered our house

2. tied hands

3. killed my mother, gauged her brains from her skull with knife and screwdrivers

4. My mother was eight months pregnant

pic.twitter.com/hAg3yLHglW

— 🇦🇫Afghanistan Fact Checks🔎 (@AfgFactChecks) September 5, 2021