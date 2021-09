Abogado de Carolina del Sur recibió un disparo en la cabeza tres meses después de que su familia fue asesinada

Un reconocido abogado de Carolina del Sur recibió un disparo en la cabeza el sábado, dijo a las autoridades locales. Este hecho ocurre tres meses después de que la esposa y el hijo del jurista fueron asesinados justo afuera de una residencia de caza de la familia en Colleton. Hasta los momentos no hay ningún sospechoso arrestado por la policía del condado de Hampton.

Alex Murdaugh llamó al 911 el sábado en horas de la tarde para reportar que le habían disparado en la cabeza y las autoridades acudieron rápidamente al lugar del suceso. Murdaugh fue trasladado a un hospital en Savannah, Georgia, donde fue tratado por una “herida superficial de bala en la cabeza“, dijo Tommy Crosby, portavoz de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED).

Jim Griffin, el abogado de Murdaugh, dijo a ABC News que el abogado se encontraba cambiando una llanta de su vehículo, cuando otro pasó por su lado y cuando Murdaugh volteó, le dispararon. Afortunadamente, ya se encuentra estable y puede hablar. Sin embargo, pidió privacidad al respecto.

HAPPENING NOW: SLED is investigating after they said #AlexMurdaugh was shot here in Hampton County. Still an active scene. pic.twitter.com/RVEe4R7G5m

— Jordan Cioppa | Live 5 News (@JordanCioppaTV) September 4, 2021