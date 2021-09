Alguaciles de San Diego arrestaron a tres sospechosos que robaron tienda y lesionaron a perro policía

Tres personas armadas que presuntamente robaron una tienda de conveniencia en el condado de San Diego fueron arrestados en una localidad de Riverside, informaron este lunes las autoridades.

Uno de los sospechosos, en su persecución, disparó contra un perro del equipo K-9, el cual resultó lesionado y fue trasladado con un veterinario para su atención.

Just like any doggo, he doesn’t like his meds. Solution? Yummy peanut butter.🤫 Cezar will be off duty for the next two weeks to receive tons of TLC. He’ll then return to training with his handler @SDSheriff Deputy Avedesian to warm up his leg for runs and jumps over obstacles. pic.twitter.com/eZD1puimzY

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) September 7, 2021