Apple: fecha para la fiesta de lanzamiento de otoño de nuevo iPhone, Apple Watch y más

Como ya es costumbre, cada mes de septiembre se espera el gran evento de lanzamiento de nuevos productos de los grandes de la tecnología, Apple. Rumores van y vienen con respecto a cuáles son los productos que nos mostrará la empresa de la manzanita cada año y aunque la incertidumbre se mantiene casi hasta el día del evento, ya hoy tenemos aunque sea una fecha y hora.

Desde el mes de agosto se rumorea que eran dos eventos diferentes para diferentes productos. Se manejaron fechas en agosto y hasta la fecha de hoy 7 de septiembre estuvo en el calendario, pero la nueva fecha de la que todos hablan es el 14 de septiembre próximo. La fecha y la hora fue lanzada mientras escribíamos esta nota.

It’s official! Apple has announced the next #AppleEvent will take place on Tuesday, September 14 at 10 a.m. PDT. Apple is expected to reveal the new iPhone 13 series and the Apple Watch Series 7 at the event pic.twitter.com/NbSn5t34HH

— Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2021