“Es una falta de respeto muy grande”: persiste la polémica entre “Chicharito” y Rogelio Funes Mori

El Tri ha tenido problemas con la definición en sus partidos por las Eliminatorias de Concacaf. Rogelio Funes Mori ha sido uno de los principales señalados luego de fallar claras oportunidades de gol. Ante esta situación comienzan los murmullos con relación a la ausencia de “Chicharito”. Aunque algunos aún consideran que el “Mellizo” sigue siendo mejor alternativa, otros como Joel Sánchez piensa que el solo hecho de comparar al mexicano es un irrespeto.

“Funes Mori juega excelente en Monterrey. En Monterrey sí, es incuestionable su capacidad goleadora. De repente lo compara con el “Chicharito” que ahorita es el ausente, pero de verdad que es una falta de respeto muy grande hacer ese tipo de comparaciones”, sentenció el ex futbolista de Chivas y América en una entrevista a ESPN.

Sánchez, ex jugador que también supo vestir los colores de México, argumentó que “Chicharito” carga una gran mochila de experiencia a su espalda luego de jugar con los mejores equipos del mundo.

“(Funes Mori) Es impresionante la cantidad de goles en Monterrey, pero digo que es una falta de respeto muy grande porque el otro, mi muchacho, jugó en el equipo más poderoso del mundo, hablo del Manchester United; después en el equipo más ganador del mundo, haciendo goles, en el Real Madrid”, explicó.

