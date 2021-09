Funcionarios de salud recomiendan vacunas de refuerzo contra COVID-19 para todos los estadounidenses

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todos los estadounidenses que han sido vacunados con la vacuna contra la COVID-19 de Moderna o Pfizer-BioNTech deben recibir una tercera vacuna de refuerzo 8 meses después de su segunda dosis, anunciaron el miércoles funcionarios de salud de los Estados Unidos.

Las dosis de refuerzo podrían estar disponibles a partir de la semana del 20 de septiembre. Pero antes de que se implemente ese plan, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) deben revisar de forma independiente los datos, y coincidir en que una tercera dosis es segura, eficaz y recomendada.

“Los datos disponibles dejan muy claro que la protección contra la infección por SARS-CoV-2 comienza a disminuir con el tiempo después de las dosis iniciales de vacunación, y en asociación con el predominio de la variante Delta, estamos comenzando a ver evidencia de una reducción en la protección contra la enfermedad leve y moderada”, dijeron funcionarios de salud en una declaración firmada por Rochelle Walensky, directora de los CDC; Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA; Vivek Murthy, Cirujano General; Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud y otros.

“Sobre la base de nuestra última evaluación, la protección actual contra las enfermedades graves, hospitalización y muerte podría disminuir en los próximos meses, especialmente entre aquellos que están en mayor riesgo o fueron vacunados durante las primeras fases de la puesta en marcha de la vacunación”, dijeron los funcionarios. “Por esa razón, concluimos que se necesitará una vacuna de refuerzo para maximizar la protección inducida por la vacuna y prolongar su durabilidad”.

La nueva recomendación se produce poco después de que la FDA autorizara una tercera dosis para personas inmunocomprometidas. Aún no se aplica al pequeño porcentaje de estadounidenses que recibieron la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. Los funcionarios dijeron que se espera que las personas que recibieron esa vacuna también necesiten refuerzos, pero están a la espera de datos adicionales. Se espera una recomendación de refuerzo para los vacunados con Johnson & Johnson en las próximas semanas.

“No creemos que la población en general necesite vacunas de refuerzo hoy en día”, dijo el miércoles Murthy en una conferencia de prensa de la Casa Blanca. “Estamos anunciando un plan para el futuro”.

Vacunas de refuerzo contra la variante Delta

El plan de vacunas de refuerzo está diseñado para combatir la variante Delta del coronavirus que causa la COVID-19. Esa variante, que ahora es dominante en los Estados Unidos, es mucho más infecciosa que la cepa original del virus y ha provocado un aumento espectacular de nuevos casos.

Estos casos han sido más comunes en áreas con más personas no vacunadas, pero los datos de varias fuentes indican que las vacunas han sido menos efectivas contra la variante Delta que con las cepas anteriores, dijo Walensky. Los datos del estado de Nueva York, por ejemplo, indican que la efectividad de la vacuna contra la infección ha disminuido del 92% al 80% entre mayo y julio. Los datos de la Clínica Mayo indican que entre enero y julio, la protección de Moderna disminuyó del 86% al 76%, y la protección de Pfizer-BioNTech disminuyó del 76% al 42%.

Si bien las cifras exactas de efectividad varían considerablemente, “los datos demuestran de forma consistente una reducción en la efectividad de la vacuna contra la infección a lo largo del tiempo”, dijo Walensky.

Aun así, hasta ahora, las personas vacunadas parecen estar altamente protegidas contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte.

“Incluso las vacunas altamente efectivas se vuelven menos efectivas con el tiempo”, dijo Murthy en la conferencia de prensa de la Casa Blanca. “La protección de la vacuna sigue siendo alta contra los peores resultados de COVID, pero nos preocupa que este patrón de declive que estamos viendo continúe en los próximos meses”.

Evidencia temprana sobre las vacunas de refuerzo

El lunes, Pfizer anunció los resultados de un pequeño ensayo clínico en fase inicial, que mostró que una tercera dosis parecía ser segura, y proporcionó un fuerte aumento de anticuerpos protectores que deberían ayudar a combatir las infecciones.

Los primeros datos indican que una tercera dosis podría multiplicar por 10 los anticuerpos protectores, dijo Anthony Fauci, MD, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en la conferencia de prensa. Esta mayor protección puede ser necesaria para protegernos contra la variante Delta, dijo.

Cómo proteger al mundo

Con gran parte del resto del mundo completamente sin vacunar, los planes para proporcionar refuerzos han sido criticados por la Organización Mundial de la Salud (WHO). A principios de este mes, la OMS pidió una moratoria sobre las vacunas de refuerzo hasta al menos finales de septiembre, con el objetivo de vacunar al menos al 10% de la población de todos los países antes de que los países ricos empiecen a distribuir dosis adicionales.

Al 11 de agosto, casi el 54% de la población de los países de altos ingresos había recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 1.63% de la población de los países de bajos ingresos había recibido al menos esa primera dosis.

Algunos expertos en salud argumentan que el uso de más dosis como refuerzo para las personas que ya están vacunadas puede, en última instancia, hacer que todos estén menos seguros. “Elegir un beneficio desconocido, pero potencialmente incremental para una persona en un país rico en lugar de uno masivo que salve la vida de una persona en otra parte del mundo es una estrategia perdedora, porque inevitablemente surgirán nuevas variantes en lugares donde la propagación de la COVID-19 continúa sin cesar”, según un editorial publicado en Nature.

“Si pensamos que el trabajo de las vacunas debería ser proteger contra enfermedades graves [y] contra el desarrollo de mutaciones más peligrosas, entonces administraríamos las vacunas de refuerzo solo a las personas más vulnerables”, dijo en Twitter Andy Slavitt, exasesor de la Casa Blanca sobre COVID-19, principalmente las personas inmunocomprometidas, no todas. “Si queremos que la vacuna nos proteja contra los síntomas y las transmisiones (en el primer mundo), entonces lo hacemos a costa de otros en todo el mundo [y] a costa de futuras variantes”.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.