Iker Casillas abre un centro de entrenamiento para porteros en Dubái

El legendario guardameta del Real Madrid Iker Casillas abrió este miércoles su primer centro de entrenamiento para porteros fuera de España, en Dubái, en asociación con el club Fursan Hispania FC de su excompañero de equipo Michel Salgado.

Este proyecto, llamado “Centro de entrenamiento de porteros Iker Casillas“, está destinado a “perfeccionar las habilidades de los aspirantes a porteros jóvenes de Emiratos Árabes Unidos y de la región” de Oriente Medio, según un comunicado del Consejo de Deportes de Dubái.

